Benevento Juve Stabia, probabili formazioni

L’ora Serie A per il Benevento è ormai vicinissima, tant’è che già dalla serata di stasera potrebbe arrivare la tanto osannata aritmetica. Al Vigorito – fischio d’inizio ore 21 – arriverà una Juve Stabia a secco di punti da ben 3 mesi (ultimo successo datato 8 febbraio, 3-1 ai danni dello Spezia). Dalla ripresa, sono arrivate, infatti, due sconfitte di fila per la squadra di Fabio Caserta, contro Pescara e Livorno, che l’hanno portata a ridosso dalla zona playout, a quota 36 punti (+3 dalla Cremonese, sedicesima). Ruolino di marcia quasi perfetto per il Benevento di Inzaghi, in serie positiva da ben 20 turni, prima e finora ultima sconfitta 26 ottobre contro il Pescara. Per l’approdo definitivo in A, già da stasera, le soluzioni possibili sarebbero due: vittoria o pari (indipendentemente dai risultati di Spezia e Crotone); oppure sconfitta (con almeno una tra le due rivali perdente nelle rispettive gare). In sintesi, manca veramente un nonnulla per il ritorno tra l’olimpo dei grandi. Ecco le probabili di Benevento Juve Stabia.

Benevento Juve Stabia

Per il Benevento, ottime notizie dalla difesa: dopo aver ritrovato Letizia, stasera ci sarà anche Volta, che aveva saltato la sfida contro l’Empoli per squalifica. Comunque, nella difesa a 4 di Inzaghi, dovrebbe essere confermato Caldirola al centro insieme a Tuia, con Maggio e Barba nelle fasce. In centrocampo, ok la linea a tre con Hetemaj, l’ex spallino Schiattarella e Tello; mentre in avanti Roberto Insigne con Sau e Moncini. Fuori ancora Viola, Vokic, cosi come Antei e Sanogo.

Nella Juve Stabia, fuori lo squalificato Ricci, al suo posto Allievi a sinistra con l’ingresso al centro della difesa di Tonucci, in concomitanza con Troest. A destra, fuori Fazio dentro Vitiello. In centrocampo, l’unica novità dovrebbe essere Mallamo al posto di Addae; mentre in avanti due cambi: dal primo minuto Canotto ed Elia, fuori Bifulco e Cissè.

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Tello; Insigne, Sau, Moncini. All. F. Inzaghi

Juve Stabia: (4-3-3): Provedel; Vitiello, Troest, Tonucci, Allievi; Calvano, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Elia. All. F. Caserta