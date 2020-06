DOVE VEDERE ASCOLI CROTONE STREAMING E DIRETTA TV – Continua il campionato di Serie B, per la terza giornata dopo lo stop Coronavirus. Mentre il Benevento ha sprecato il primo match point a disposizione per conquistare la matematica promozione in Serie A, il Crotone insegue al secondo posto (quindi arriverebbe direttamente in massima serie) ma deve ancora lottare per mantenere la posizione fino alla fine. Anche l’Ascoli, però, deve lottare altrettanto, visto che occupa l’ultima posizione disponibile nella zona playout ed è inseguito da vicino dal Cosenza. La cura Dionigi non è servita (per ora): ad entrambe servono punti fondamentali.

DOVE VEDERE ASCOLI CROTONE – L’Ascoli, come detto, non ha per ora beneficiato dell’arrivo di Dionigi sulla propria panchina dopo l’esonero di Abascal; è arrivata una sconfitta nell’ultimo turno contro il Venezia, nonostante una prestazione comunque di caratura superiore rispetto alle ultime uscite. I 32 punti attuali non possono far dormire sonni tranquilli, visto che un Cosenza in netta ripresa ormai insegue a soli due punti: per una squadra ben costruita come quella marchigiana, una retrocessione non sarebbe assolutamente ammissibile.

Il Crotone, invece, ha pareggiato le ultime due partite, quelle dopo la sosta forzata: nonostante tale rendimento altalenante, la squadra calabrese si trova ancora al secondo posto a +1 sul Frosinone terzo. In ogni caso, non sarà più possibile sbagliare, visto che la concorrenza è tanta.

Serie B, dove vedere Ascoli Crotone in streaming e in tv

Ad Ascoli, dunque, si gioca questo match importantissimo per la 30° giornata di Serie B, che potrebbe indirizzare in maniera decisa il campionato dei due club coinvolti. La partita, che si giocherà lunedì 29 giugno, con il calcio d'inizio alle ore 21, sarà trasmessa in streaming e diretta tv sulla piattaforma pay tv DAZN.