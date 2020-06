LE PAROLE DI BOSCAGLIA DOPO LA SALERNITANA – L’Entella, con la vittoria di ieri a Chiavari contro la Salernitana, è tornata a raccogliere i tre punti dopo aver perso la prima sfida post quarantena da Covid, quella persa 2-1 contro il Cosenza. Non era bastato in Calabria il gol nel finale del difensore bomber Poli, mentre ieri contro i campani è bastato eccome il gol di Mazzitelli nella ripresa: ora, i biancocelesti sono ad un solo punto dalla zona playoff, e hanno distaccato la zona retrocessione. Boscaglia dopo la Salernitana può dirsi soddisfatto.

Boscaglia dopo la Salernitana: “Bella prestazione, non molliamo”

La squadra chiavarese si trova dunque ad un passo dalla zona che potrebbe concederle la possibilità di disputare i playoff per salire in massima serie. Estremamente felice e soddisfatto, Boscaglia dopo la Salernitana si è espresso così riguardo la partita e la stagione in generale: “Abbiamo fatto un’ottima partita, mix di concentrazione, aggressività ed attenzione. Il nostro piano era quello di colpire i punti deboli degli avversari e ci siamo riusciti. Mi è piaciuta la prestazione di oggi, non eravamo al meglio, ma ognuno ci ha messo del suo. Il merito principale? Non aver abbassato la guardia dopo il gol del vantaggio, abbiamo avuto un ottimo approccio sia nel primo che nel secondo tempo. Non era facile concedere una sola palla gol alla Salernitana, peraltro su palla da fermo“. Interpellato, poi, sugli obiettivi stagionali della squadra, Boscaglia ha risposto così: “La vittoria fa sempre bene, ma ora dobbiamo fare punti per raggiungere il prima possibile la salvezza. Non dobbiamo mai mollare“.