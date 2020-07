DOVE VEDERE CHIEVO TRAPANI IN STREAMING E TV – Va verso la sua naturale chiusura il campionato di Serie B, dove mancano solo più sei partite ma i discorsi sono ancora decisamente aperti. Il Chievo è in piena lotta playoff, con 46 punti all’ottavo posto (l’ultimo disponibile per partecipare agli spareggi promozione), mentre il Trapani sta ripartendo per provare a conquistare un’insperata salvezza, che sembrava irraggiungibile ma che, visto il rendimento della Juve Stabia e di chi sta poco sopra, non è più utopia. Appuntamento, allora, alle 21.00 di venerdì 10 luglio allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

DOVE VEDERE CHIEVO TRAPANI – Il Chievo arriva dal pareggio a Chiavari contro l’Entella, riacciuffato grazie al gol di Rigione dopo l’iniziale vantaggio di Mazzitelli. Un punto fondamentale che ha tenuto lontani i chiavaresi ed ha permesso ai Mussi Volanti di restare in piena zona playoff: 46 punti per ora bastano, ma ora i clivensi devono alzare l’asticella per tenere la posizione e tornare immediatamente in Serie A.

Il Trapani, invece, è letteralmente scatenato. 8 punti dopo la sosta (in quattro partite, media da Serie A), ma anche prima del lockdown i siciliani stavano accelerando: 8 partite senza sconfitte hanno riportato il Trapani più vicino a quelle di sopra, ed ora mancano solo 4 punti per riagganciare la zona playout. Se i granata di Castori riusciranno a tenere ancora per qualche partita, può compiersi il miracolo.

Serie B, dove vedere Chievo Trapani in streaming e in tv

Dunque, match carico di contenuti e di significati quello in programma venerdì 10 luglio alle 21.00, presso lo stadio Bentegodi di Verona: partita che sarà trasmessa in streaming e in diretta sulla piattaforma streaming DAZN. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand