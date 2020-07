Dove vedere Trapani Benevento streaming e diretta tv Serie B

Serie B, scopri dove vedere Trapani Benevento in streaming e in tv.

Allo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice va in scena il match Trapani – Benevento, gara valida per la 34° giornata di Serie B. Il Trapani dovrà tentare l’impresa di battere la capolista e continuare la striscia di risultati positivi (3 vittorie e 6 pareggi nelle ultime nove partite) per sperare ancora nella salvezza: il club siciliano è diciottesimo a quota 32 punti (con 2 punti di penalizzazione) a -5 dalla Juve Stabia diciassettesima (playout). Il Benevento invece, dopo aver raggiunto la promozione matematica in Serie A, si è un po rilassato e ha subito una pesante sconfitta per 3-0 in casa del Crotone e non è andato oltre il pareggio contro il Venezia nell’ultima di campionato. La gara d’andata si concluse con un sonoro 5-0 in favore del Benevento grazie soprattutto a una tripletta di Nicolas Viola.

Il match è in programma questa sera alle ore 21 e l’arbitro del match sarà Giacomo Camplone.

Dove vedere Trapani Benevento in streaming e in tv

La sfida che vede di fronte Trapani e Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.