Serie B, dove vedere Cosenza Juve Stabia streaming e diretta tv

Sfida decisiva per la zona salvezza e per l’ottenimento dei playout quella che andrà di scena venerdì tra Cosenza e Juve Stabia. Gli uomini di Occhiuzzi stanno vivendo un momento di grandissima forma: quattro vittorie consecutive con Perugia, Pordenone, Pisa ed Empoli. Quest’ultima di grandissima fattura dato il pokerissimo rifilato ai toscani, grazie alle reti di Bittante, Carretta, Baez e la doppietta dell’ex Monaco, Riviere. A segno tre volte nelle ultime tre gare. Il Cosenza si è così portato in zona playout assieme al Pescara e vuole la salvezza diretta essendo a soli due punti dal Perugia di Oddo.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi



Le ultime due partite per la Juve Stabia invece sono state negative (due sconfitte con Venezia e Cremonese). La panchina del tecnico Caserta è sempre più traballante, ma la società campana ha rinnovato la fiducia al proprio allenatore nonostante il momento complicato. La Juve Stabia è a due punti dal Cosenza e dunque dalla zona playout, essendo i campani al terzultimo posto. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Cosenza Juve Stabia in diretta tv e streaming.

Cosenza Juve Stabia dove vedere il match in diretta tv

Il match di Serie B, Cosenza-Juve Stabia, in programma venerdì, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.Il match sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

Cosenza Juve Stabia dove vedere il match in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match Cosenza-Juve Stabia in streaming, DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Highlights disponibili e match in differita disponibili on demand. Buona visione!