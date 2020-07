Serie B, dove vedere Empoli Frosinone: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio comunale “Carlo Castellani” (a porte chiuse), si disputerà il match Empoli-Frosinone valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie B. Sarà un match molto importante in chiave playoff e che vede attualmente il Frosinone di mister Alessandro Nesta al quinto posto con 51 punti a meno quattro dal secondo posto del Crotone (55 punti) e l’Empoli del tecnico al decimo con 45 ma ad un solo punto di distacco dall’ottavo posto (ultimo disponibile) con la coppia Chievo-Pisa a 46.

Nell’ultimo turno di campionato disputato venerdì scorso le due squadre sono tornate al successo che mancava dal periodo pre Covid-19: i toscani hanno espugnato il campo del Venezia per 2-0 grazie alla doppietta di Mancuso nel secondo tempo, mentre i laziali hanno vinto in casa contro lo Spezia per 2-1.

Dove vedere Empoli Frosinone: streaming e diretta tv

Il match Empoli Frosinone in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Cristiano Puccetti; la gara del “Carlo Castellani” sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Empoli-Frosinone, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

I precedenti tra Empoli Frosinone allo stadio comunale “Carlo Castellani” sono sei, con tre vittorie dei padroni di casa, due pareggi e un successo degli ospiti; diciannove le reti realizzate con un parziale di 11-8 a favore dei toscani.

L’ultima gara giocata in casa degli azzurri è quella relativa alla scorsa stagione con tre punti conquistati dall’Empoli con il risultato di 2-1 con marcature di Caputo su rigore e Pajac (Valzania per i ciociari); nel match d’andata disputato al “Benito Stirpe” il 30 novembre, vittoria schiacciante dei gialloblu per 4-0 con reti di Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano.

L’arbitro della gara sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti di linea Luigi Rossi di Rovigo e Vittorio Di Gioia di Modena, quarto uomo Antonio Di Martino di Teramo.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen, Maielli, Tabanelli, Beghetto; Dionisi, Ciano.