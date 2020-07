Serie B, dove vedere Perugia Trapani: streaming e diretta tv

Il ritorno di Serse Cosmi in panchina è stato purtroppo fallimentare per il Perugia. Gli insuccessi di questi ultimi mesi hanno portato la dirigenza umbra a richiamare Massimo Oddo e la scelta sembra aver portato i suoi frutti. Dopo un periodo negativo di 6 gare caratterizzate da tre pareggi e tre sconfitte, gli umbri sono tornati a vincere sul campo dell’Entella. Un 2-0 firmato Iemmello e Buonaiuto, che ha tolto il Perugia da una situazione complicata, ovvero la zona playout attualmente occupata da Pescara e Juve Stabia. Troppo per una squadra che aveva l’ambizione di risalire in Serie A.

Il prossimo impegno per i perugini sarà al Curi contro il Trapani, compagine invece che sta lottando per un posto nei playout essendo al penultimo posto in classifica con 38 punti. Ai siciliani servono assolutamente due vittorie per sperare nel colpaccio, ma anche il Perugia dovrà fare risultato se non vuole davvero giocare la permanenza nella serie cadetta passando per gli spareggi. Sotto vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Perugia Trapani: streaming e diretta tv, match di Serie B in programma il prossimo lunedì.

Dove vedere Perugia Trapani: streaming e diretta tv

Il match di Serie B, Perugia Trapani in programma il prossimo lunedì, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti relativi al campionato cadetto. La gara del Curi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.