Oggi pomeriggio alle ore 14 allo stadio Arechi (a porte chiuse) si disputerà il match Salernitana-Reggina valevole per la 1.a giornata del campionato di Serie B. Dunque subito un derby del sud tra i granata del neo allenatore Fabrizio Castori e gli amaranto del confermato tecnico Domenico Toscano,che promette grande spettacolo con i calabresi che tornano a giocare una partita di serie cadetta dopo sei anni (l’ultima il 30 maggio 2014, Reggina-Ternana 1-2).

Sono 36 i precedenti complessivi in terra campana con i padroni di casa in vantaggio per 17 vittorie contro le 7 degli ospiti e 12 pareggi; l’ultima gare tra le due squadre si è disputata nella stagione 2014-15 in Serie C, con successo 2-1 dei campani, mentre la Reggina non esce con i tre punti dall’Arechi, dal campionato 2009-10 (0-2 il finale).

Sarà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna a dirigere la gara; gli assistenti saranno Edoardo Raspollini di Livorno e Alessandro Cipressa di Lecce. Il quarto uomo è Matteo Marchetti di Ostia Lido (Roma).

Queste le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Guerrieri; Aya, Gyomber, Veseli; Schiavoni, Iannoni, Casasola, Kupizs, Lombardi; Gondo, Djuric.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Rossi, Loiacono, Del Prato; Rolando, Crisetig, Folorunsho, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty.

Dove vedere Salernitana-Reggina: streaming e diretta tv Serie B

Il match Salernitana Empoli in programma oggi alle ore 14 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Riccardo Mancini; inoltre la gara dell'Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.