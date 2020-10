Serie B, dove vedere Spal Cosenza: diretta tv e streaming

Scopri dove vedere Spal Cosenza: match della seconda giornata di Serie B.

Archiviata la prima giornata di campionato, la Serie B si appresta ad entrare nel vivo del secondo turno. Tra le partite che andranno in scena nella giornata di Sabato, occhi puntati su Spal-Cosenza. I padroni di casa sono tra le migliori squadre del torneo, nonché tra le candidate alla promozione nella massima serie. Nello scorso turno la Spal di Marino ha pareggiato per 0 a 0 contro il Monza. Anche il Cosenza di Occhiuzzi ha pareggiato per 0 a 0 nel primo turno di campionato contro la Virtus Entella. L’uomo copertina del match sarà il giovane Sebastiano Esposito, nuovo acquisto della Spal in questa sessione di calciomercato (arrivato in prestito gratuito dall’Inter), che dovrebbe far parte dell’undici titolare.

Dove vedere Spal Cosenza: l’orario del match

La sfida tra Spal e Cosenza andrà in scena Sabato 3 Ottobre alle ore 16:15, in concomitanza con altre sei partite del secondo turno di campionato di Serie B. Lo stadio che ospiterà il match sarà il Paolo Mazza di Ferrara.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Cosenza

Il match Spal-Cosenza, in programma per Sabato 3 Ottobre, sarà trasmesso da DAZN. (Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese). Si potrà assistere al match dalla TV mediante smart tv o utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Inoltre sarà possibile seguire la gara tra Spal e Cosenza in streaming dall’app di DAZN, disponibile per smartphone e tablet, o tramite il sito internet di Dazn.