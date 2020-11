Serie B, dove vedere Spal Pescara: diretta tv e streaming

Dove vedere Spal Pescara: verso il match

L’ottava giornata della Serie B sta per cominciare. In questo turno di campionato, la Spal di Pasquale Marino ospiterà il Pescara di Massimo Oddo. Gli spallini stanno risalendo in classifica dopo le ultime tre vittorie consecutive ottenute contro Vicenza, Reggina e Salernitana, e si trovano attualmente in settima posizione con 12 punti. Discorso diverso per il Pescara che non sta vivendo affatto un buon momento di stagione: la squadra, infatti, si trova al penultimo posto in classifica con soli 4 punti, 3 dei quali ottenuti nell’ultima partita vinta contro il Cittadella (prima di questa vittoria erano arrivate solo sconfitte, oltre al pareggio contro il Chievo Verona alla prima giornata di campionato).

Si prospetta un match avvincente tra due squadre affamate di punti: non a caso sarà una delle partite più importanti della giornata di Serie B.

Dove vedere Spal Pescara: l’orario del match

La partita nella quale si sfideranno Spal e Pescara si disputerà Sabato 21 Novembre alle ore 14:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Pescara

Il match in questione sarà trasmesso da Dazn. La partita sarà visibile in tv solo su smart tv o su televisori con apparecchiature per la connessione ad Internet (come Google Chromecast), tramite l'app di Dazn. La sfida sarà quindi visibile in streaming tramite l'app di Dazn, accessibile anche da smartphone e tablet. Inoltre sarà possibile accedere a Dazn direttamente dal sito internet della piattaforma.