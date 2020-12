Serie B, dove vedere Lecce Frosinone streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Lecce Frosinone in streaming e in tv.

Allo Stadio Via del Mare va in scena il match Lecce – Frosinone, gara valida per l’undicesima giornata di Serie B.

Il Lecce sta attraversando un momento di forma eccezionale. In campionato i salentini non perdono da otto giornate e nelle ultime sette partite sono arrivate quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo pareggio contro il Venezia ha fatto perdere il secondo posto in classifica ma il terzo posto a quota 19 punti è l’immagine del bel campionato che il Lecce sta svolgendo.

Anche il Frosinone è nelle zone alte della classifica grazie a una serie di ottimi risultati. Dopo le due sconfitte contro Monza e Cosenza, i ciociari si sono subito rialzati e hanno vinto due match molto importanti contro Brescia e Chievo. Attualmente la classifica li vede al quinto posto con 19 punti, gli stessi di Empoli e Lecce appunto.

Per ritrovare un precedente in gare ufficiali tra Lecce e Frosinone bisogna tornare indietro di sei anni. Nel campionato di Lega Pro 2014/2015, le due squadre si ritrovarono in finale playoff e dopo l’1-1 dell’andata a Lecce, il Frosinone vinse 3-1 in casa e strappò il biglietto per la Serie B. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate in Serie B invece è stato nella stagione 2009/2010: a Lecce vinse il Frosinone per 3-1, mentre in Ciociaria i pugliesi distrussero il Frosinone con un 4-0.

Il fischio d’inizio di Lecce – Frosinone è in programma alle ore 14 e l’arbitro della gara sarà Davide Ghersini.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda tutta la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Dove vedere Lecce Frosinone streaming e tv

La sfida di Serie B tra Lecce e Frosinone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.