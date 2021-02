DAZN o RaiSport? Dove vedere Monza Pisa in tv e in streaming, Serie B 23^ giornata

DOVE VEDERE MONZA PISA IN STREAMING E IN DIRETTA TV – La 23^ giornata di Serie B partirà con un anticipo tra Monza e Pisa, con i brianzoli che arrivano chiaramente favoriti ed in rilancio grazie alla vittoria contro il Vicenza. Prima infatti, la squadra di Brocchi aveva ottenuto due pareggi contro top club della serie cadetta, SPAL e Empoli, ma comunque non perdono da ben nove match. Il Pisa, invece, ha raccolto solo due punti nelle ultime tre sfide, ed ha dunque perso un po’ il treno playoff, pur allontanandosi quasi definitivamente dalla zona calda giù in basso. L’obiettivo dichiarato dei toscani è, in ogni caso, la salvezza, e dunque per ottenerla servirà ancora una ventina di punti per essere certi di centrare il bersaglio. Appuntamento, dunque, a venerdì 12 febbraio.

Monza Pisa dove vederla in tv, quando si gioca

Il match si disputerà venerdì 12 febbraio alle ore 21. La sfida tra lombardi e toscani andrà in scena all’ U-Power Stadium di Monza, casa dei biancorossi.

Dove vedere Monza Pisa tv e streaming, i precedenti

Sono 36 i precedenti andati in scena tra le due compagini. I nerazzurri toscani sono in vantaggio nel computo totale in quanto a vittorie ottenute (12-7), mentre sono ben 17 i pareggi verificatisi nei precedenti incontri tra Monza e Pisa. Il segno X è dunque certamente il più frequente: così e finito anche il match di andata, terminato 1-1 allo stadio Anconetani di Pisa.

Dove vedere in tv Monza Pisa, probabili formazioni

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi.

Rai o DAZN? Ecco dove vedere Monza Pisa in streaming e in diretta tv

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Monza-Pisa sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.