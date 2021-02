Dove vedere Monza Cittadella in tv e in streaming, Serie B 25° turno: DAZN o Rai Sport?

DOVE VEDERE MONZA CITTADELLA TV E STREAMING – E’ un big match assoluto, quello che si disputerà al Brianteo di Monza sabato 27 febbraio: Monza e Cittadella, infatti, sono ai vertici dall’inizio dell’anno, ed a più riprese si son ritrovate a turno in piena zona promozione diretta. Al confronto di sabato pomeriggio il Monza arriva proprio in seconda posizione, grazie alla bella vittoria ottenuta a Verona contro il Chievo nello scorso turno: il Cittadella, invece, è sceso al sesto posto a causa di un ultimo periodo piuttosto infelice, contraddistinto da una sola vittoria nelle ultime sette gare. Insomma, il Citta ha tanta voglia di ripartire, e il momento migliore sarebbe proprio questo: ma i brianzoli non abbasseranno certo la guardia, perché stanno mirando dritto al bersaglio grosso chiamato Serie A.

Dove vedere Monza Cittadella, quando si gioca

Monza-Cittadella si giocherà sabato 27 febbraio 2021, alle ore 16. Il match, valido per la 25^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Brianteo-UPower Stadium di Monza.

Monza Cittadella dove vederla in tv, i precedenti

Il primo incontro tra Monza e Cittadella risale al 2000, l’ultimo risale alla gara di andata: in ogni caso, in entrambe le situazioni i biancorossi hanno ottenuto il bottino pieno. In totale, limitandoci ai campionati di Serie B e di Serie C1, sono 9 i precedenti, con 7 affermazioni del Monza a fronte di un pareggio e una vittoria granata. Considerando però anche la Coppa Italia e la Coppa Italia di Serie C, troviamo altri tre confronti tra le due compagini, vinti tutte e tre le volte dai veneti.

Probabili formazioni Monza Cittadella, le scelte di Brocchi e Venturato

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; D’Urso; Beretta, Tavernelli

DAZN o Rai Sport? Ecco dove vedere Monza Cittadella in tv e streaming, 25^ giornata di Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Monza-Cittadella sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.