DAZN o Rai Sport? Dove vedere Monza-Venezia in tv e in streaming, Serie B 30^ giornata

DOVE VEDERE MONZA VENEZIA IN TV E STREAMING – Quattro punti, due squadre: è questo ciò che separa il Monza, secondo a 50 punti, dal Venezia, quinto a 46. Monza-Venezia sarà quindi il big match della 30^ giornata del campionato di Serie B: le due squadre, però, arrivano alla sfida con umori ben diversi. Il Venezia, infatti, lanciatissimo tra fine gennaio e inizio marzo, ha totalizzato solo un punto nelle ultime tre sfide, perdendo di nuovo un po’ contatto con la zona promozione diretta. Il Monza, invece, ha vinto la scorsa partita contro la Reggiana ed ha perso solo uno degli ultimi sei match disputati: il secondo posto a -6 dall’Empoli permetterebbe quindi alla squadra di Brocchi di approdare in Serie A senza passare dai playoff.

Quando si gioca Monza Venezia, Serie B 30° turno

Il match Monza-Venezia si giocherà sabato 20 marzo 2021 alle ore 16. La sfida andrà in scena, ovviamente a porte chiuse, allo stadio Brianteo-UPower Stadium di Monza, casa dei biancorossi.

Precedenti Monza Venezia, tutte le sfide tra brianzoli e lagunari

In totale si contano 50 match, 19 vittorie del Monza, 12 pareggi e 19 affermazioni dei veneziani, tra cui c’è anche la vittoria biancorossa per 2-0 nello spareggio salvezza della Serie B 1959/60; la prima volta è del 1951/52, vittoria del Venezia in laguna 2-1 e 1-0 per il Monza in Brianza, l’ultima volta è lo 0-2 dell’andata in favore del Monza . In Coppa Italia 5 sono i precedenti, 3 vittorie del Monza e 2 del Venezia, le prime tre negli anni ’60, le ultime due negli anni ’90; in Coppa Italia di Serie C ci sono 2 match precedenti, in semifinale del 1990/91: dopo la vittoria in casa per 1-0, i biancorossi vincono ai rigori in trasferta, aggiudicandosi la finale vinta sempre contro il Palermo.

Probabili formazioni Monza Venezia, le scelte di Brocchi e Zanetti

MONZA (4-3-3): Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; D’Errico, Diaw, Mota Carvalho.

VENEZIA (4-3-3): Pomini, Taugourdeau, Mazzocchi, Forte, Firodilino, Di Mariano, Maleh, Svoboda, Ricci, Ceccaroni, Esposito

Dove vedere Monza Venezia tv e streaming: DAZN o Rai Sport?

Il match tra i brianzoli e il Venezia sarà visibile su DAZN in diretta ed in esclusiva, ma non ci sarà la disponibilità di vedere la partita anche in chiaro su Rai Sport. Monza-Venezia sarà quindi visibile attraverso la app di DAZN, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all’app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

