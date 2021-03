Dove vedere Frosinone Monza in tv e in streaming, Serie B 26° turno: DAZN o Rai Sport?

DOVE VEDERE FROSINONE MONZA IN TV E IN STREAMING – Altro giro, altra corsa, altro big match per il Monza: SPAL, Empoli, Chievo e Cittadella nelle ultime sei giornate, ed ora c’è il Frosinone per i brianzoli di Brocchi. La vittoria contro i clivensi aveva spinto i biancorossi fino alla zona Serie A diretta, e nonostante il pareggio di sabato contro il Cittadella Boateng & Co. sono riusciti a mantenere tale posizione: ora, faranno visita ad un Frosinone in enorme difficoltà, che ha vinto una sola volta nelle ultime tredici partite (contro l’Entella ultima) ed ha ottenuto solo 10 punti in questo parziale. I 33 punti accumulati fin qui dai ciociari, però, permettono di sperare ancora nei playoff, attualmente a quattro punti di distanza: serve tornare a far punti al più presto.

Dove vedere Frosinone Monza tv e streaming, quando si gioca

Frosinone-Monza si disputerà martedì 2 marzo 2021, alle ore 17. Il match andrà in scena allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, casa dei gialloblu.

Frosinone Monza dove vederla in tv e in streaming, i precedenti

Un solo precedente nella storia tra Frosinone e Monza: quello dell’andata, quando la sfida finì 2-0 per la squadra di casa. A siglare le reti allo Stadio Brianteo furono Gyktjaer e Mota Carvalho, entrambi nel secondo tempo della partita.

Dove guardare Frosinone Monza Serie B, le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi; Tribuzzi, Gori, Kastanos, Vitale; Ciano, Iemmello. Allenatore: Nesta

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Scozzarella, Ricci, Barillà; Danny Mota, Balotelli, D’Alessandro.

Dove vedere Frosinone Monza in tv e in streaming, 26^ giornata di Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Frosinone-Monza sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.