Dove vedere Monza Pordenone in tv e in streaming: DAZN o Rai Sport? Formazioni e precedenti della partita

DOVE VEDERE MONZA PORDENONE IN TV E IN STREAMING – Il Monza ha perso la seconda posizione, nell’ultimo turno di campionato: il pareggio contro il Frosinone è costato il secondo posto alla squadra di Brocchi, visto che i gol di Paletta e Gyktjaer non sono bastati per battere i ciociari: il 2-2 di martedì, abbinato al 2-1 del Venezia sulla Reggiana il giorno prima, ha spedito i veneti in zona Serie A, con i brianzoli al terzo posto. A questo punto, il match col Pordenone diventa fondamentale per riprendere la corsa alla A diretta, mentre i Ramarri friulani cercano il riscatto dopo quattro partite senza vittoria e il 3-0 subito a Verona col Chievo che li ha allontanati dalla zona playoff: Balotelli è pronto a riprendersi l’attacco dei biancorossi, e sfiderà Ciurria e compagni.

Quando si gioca Monza Pordenone, 27^ giornata Serie B

Il match Monza-Pordenone si disputerà sabato 6 marzo 2021 alle ore 18. La sfida avrà luogo al Brianteo-UPower Stadium di Monza, casa dei biancorossi brianzoli.

Precedenti Monza Pordenone, tutte le sfide tra brianzoli e ramarri

Sono solo 8 i precedenti, conditi da 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, il primo in C2 nel 2002/03, pareggio 0-0 e sconfitta 1-0, l’ultimo nel 2018/19 con un pari e una sconfitta. Pesa il quadruplo scontro del 2014/15, in cui le due squadre si affrontarono in campionato e poi ai playout, in cui il Monza riuscì a salvarsi vincendo 2-0 a Pordenone e addirittura 6-3 in casa.

Probabili formazioni Pordenone Monza, ecco le scelte di Brocchi e Tesser

MONZA (4-1-4-1): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Scozzarella; Mota, Barillà, Frattesi, Ricci; Balotelli.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Stefani, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Zammarini; Musiolik; Butic, Ciurria.

DAZN o Rai Sport? Ecco dove vedere Monza Pordenone in tv e in streaming, 27° turno Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta, ma ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in chiaro sulla Rai. Monza-Pordenone sarà quindi visibile attraverso la app di DAZN, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all’app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Inoltre, come detto, si potrà assistere al match Monza-Pordenone anche su Rai Sport (canale 57 DTT), e in streaming attraverso il servizio Rai Play.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand