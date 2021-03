Dove vedere Monza-Reggiana in tv e streaming, Serie B: DAZN o Rai Sport?

DOVE VEDERE MONZA REGGIANA IN TV E IN STREAMING – Brutta sconfitta per il Monza nella scorsa giornata, ma anche la Reggiana non se l’è passata particolarmente meglio. Nel turno infrasettimanale di Serie B si sfidano due squadre un po’ in difficoltà, seppur con situazioni di classifica molto diverse: il Monza è secondo, alla pari con la Salernitana, e sarebbe quindi virtualmente in Serie A nonostante la sconfitta di sabato contro la Reggina. La squadra di Reggio Emilia, invece, è sedicesima, in piena playout, ed ha perso lo scontro salvezza contro la Cremonese per 3-0 perdendo così contatto con la zona più tranquilla della classifica: diventa fondamentale, sia per il Monza che per la Reggiana, vincere questa partita per raggiungere i propri obiettivi.

Quando si gioca Monza Reggiana, Serie B 29^ giornata

Il match Monza-Reggiana andrà in scena martedì 16 marzo 2021 alle ore 16. La sfida si terrà allo stadio Brianteo-UPower Stadium di Monza, casa degli uomini di Brocchi.

Precedenti Monza Reggiana, tutte le partite tra lombardi ed emiliani

Sono 54 i precedenti tra Monza e Reggiana, fatti di 14 vittorie, 20 pareggi e 20 sconfitte per la squadra di Brocchi e Galliani. Reggiana-Monza fu un classico della Serie C degli anni ’30, poi lo fu per la Serie B degli anni ’60, ’80 e ’90 e anche in terza serie, negli anni Duemila, furono molte le occasioni di incontrarsi. La prima volta fu nel 1935/36, l’ultima del 2011/12. All’andata, fu grande vittoria degli emiliani: 3-0 a Reggio, con reti di Radrezza, Kargbo e Mazzocchi.

Probabili formazioni Monza Reggiana, le scelte di Brocchi e Alvini

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; K. Boateng, Diaw, D’Alessandro.

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Gyamfi, Rozzio, Espeche, Costa; Del Pinto, S. Pezzella; Lunetta, Siligardi, Laribi; Mazzocchi.

Rai o Dazn? Ecco dove vedere Monza Reggiana in tv e in streaming, 29° turno Serie B

Il match tra i brianzoli e la Reggiana sarà visibile su DAZN in diretta ed in esclusiva, ma non ci sarà la disponibilità di vedere la partita anche in chiaro su Rai Sport. Monza-Reggiana sarà quindi visibile attraverso la app di DAZN, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all’app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand