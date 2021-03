Dove vedere Venezia Lecce, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 17, presso lo stadio “Penzo” il Venezia di Paolo Zanetti ospiterà il Lecce di Eugenio Corini, il match è valido per la 29.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Venezia Lecce in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Scontro al vertice in questo turno infrasettimanale di Serie B con le due squadre appaiate in classifica con 46 punti ma con un rendimento differente. I salentini in 28 giornate di campionato hanno ottenuto 11 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte; mentre i “lagunari” 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Nel turno precedente il Lecce ha battuto per 4-2 il Chievo; il Venezia, invece, ha pareggiato in trasferta contro l’Ascoli (1-1).

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LECCE

Venezia (4-3-1-2): Pomini; P. Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, G. Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen. All. Zanetti.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Björkengren, Hjulmand, Henderson; Mar. Mancosu; Pettinari, Coda. All. Corini.

Venezia Lecce, diretta TV e streaming

Il match Venezia Lecce, valido per la 29.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



I precedenti tra i salentini e i veneti in Serie B sono 21 con il bilancio leggermente in favore dei giallorossi con 7 vittorie, 8 sono i pareggi, mentre le vittorie del Venezia sono 6.