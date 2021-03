Rai Sport o Dazn? Ecco dove vedere Pisa Spal: diretta tv e streaming gratis

Dove vedere Pisa Spal: verso il match

Archiviata la ventottesima giornata di Serie B conclusasi soltanto due giorni fa, ecco arrivato il momento della ventinovesima. Ad aprire le danze a questo turno di campionato ci sarà il match tra Pisa e Spal. La Spal di Marino continua col suo periodo di forma non esaltante: è reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro la Virtus Entella ultima in classifica e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 42 punti. Il Pisa guidato da D’Angelo è reduce dalla sconfitta rimediata nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Cittadella per 2 a 0 e si trova al nono posto in classifica (alle spalle della Spal) con 37 punti. La sfida d’andata, disputata il 5 Dicembre, terminò col risultato di 4 a 0 in favore della Spal (grazie alla doppietta di Paloschi e alle reti di Tomovic e Di Francesco).

Dove vedere Pisa Spal: l’orario del match

La sfida tra Pisa e Spal andrà in scena Lunedì 15 Marzo alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Pisa Spal

La partita in questione sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile assistere alla diretta streaming del match gratuitamente sul sito di Rai Play. Inoltre, gli abbonati a Dazn potranno comunque assistere alla sfida sul sito e sull’app di Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento), accessibile da smartphone, tablet e pc. I tifosi delle due squadre e gli amanti della Serie B avranno dunque l’imbarazzo della scelta su dove seguire questa sfida del Monday Night che aprirà la ventinovesima giornata del campionato di Serie B.