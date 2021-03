Reggiana Lecce: orario, dove vederla in tv, formazioni, precedenti. Serie B, 27^ giornata

SERIE B, 27^ GIORNATA: AL “MAPEI STADIUM” CORINI SFIDA ALVINI PER RIAVVICINARSI AI PIANI ALTI – Torna in scena il turno infrasettimanale della Serie B, sul campo del “Mapei Stadium“, la Reggiana ospita il Lecce. Le due compagini, distanti 12 punti e 9 posizioni in classifica, vantano obiettivi differenti ma sono accumunate dalla ferrea volontà di agguantare il bottino. Il leccesi giungono da un ottimo momento con un solo passo falso nelle ultime 12 gare disputate e tentano l’assalto ai piani alti del gruppo play-off che renderebbe agevole la loro la scalata al massimo campionato. Gli emiliani sedicesimi, piuttosto discontinui, giungono dalla sconfitta esterna col Venezia, dopo 7 punti ottenuti con Salernitana, Cittadella e Ascoli.

I giallorossi, a differenza degli amaranto, paiono estremamente propensi al segno X, dal momento che in ben 13 uscite hanno registrato pareggi, contro i soli 4 reggiani. Gli apuli si affideranno al cannoniere Massimo Coda, mentre i padani saranno nelle mani dei realizzatori Simone Mazzocchi e Igor Radrezza.

Reggiana Lecce: precedenti e probabili formazioni

Le due compagini, nella loro longeva permanenza nel calcio professionistico, si sono incontrate in ben 22 occasioni. Il bilancio è quasi perfettamente in parità, i salentini hanno trovato la vittoria in 7 occasioni contro le 6 dei toscani, 9 i segni X. Impossibile non ricordare il 7 a 1 della gara d’andata, tripletta del bomber Massimo Coda. Ma va citato anche il doppio confronto in Serie C, nella stagione 2012/2013, quando i giallorossi si sono imposti, sia all’andata che al ritorno, per 2 a 1 al Via Del Mare e 2 a 0 al Mapei Stadium. Per rinvenire l’ultimo successo reggino occorre tornare alla stagione 1988/1989.

Le probabili formazioni selezionate da Massimiliano Alvini e Eugenio Corini:

REGGIANA (4-2-3-1) – Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Costa; Varone, Espeche; Siligardi, Radrezza, Laribi; Mazzocchi.

LECCE (4-3-1-2) – Gabriel; Maggio, Meccariello Lucioni, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski

Reggiana Lecce: orario e dove vederla in tv

Per Reggiana-Lecce, il direttore di gara designato, l’internazionale Alberto Santoro, della sezione di Messina, emetterà il fischio d’inizio alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa dalla piattaforma streaming DAZN in diretta ed in esclusiva assoluta. Il match sarà quindi visibile attraverso la App, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. La redazione del servizio a pagamento di video streaming online ha affidato la cronaca della gara al giornalista lecchese Ricky Buscaglia. Reggiana-Lecce sarà disponibile in streaming anche collegandosi al sito ufficiale del portale, sempre dopo la necessaria sottoscrizione dell’abbonamento a DAZN. La partita non sarà dunque trasmessa dai canali Rai Sport.