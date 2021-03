Serie B, dove vedere Spal Cittadella: diretta tv e streaming

Dove vedere Spal Cittadella: verso il match

Archiviata la ventinovesima giornata di Serie B, è arrivato il momento della trentesima. In questo turno di campionato la Spal del neoallenatore Rastelli ospiterà il Cittadella di Venturato. È infatti arrivata al capolinea l’esperienza di Pasquale Marino alla Spal: il tecnico siciliano paga con l’esonero per le ultime partite per nulla convincenti da parte della squadra di Ferrara. Sulla panchina della Spal ha preso il suo posto Massimo Rastelli, il quale si è presentato in conferenza stampa nelle ultime ore ed esordirà come allenatore degli spallini proprio in questo delicato match contro il Cittadella. La Spal è reduce dalla sconfitta per 3 a 0 rimediata contro il Pisa e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 42 punti. Il Cittadella, dal canto suo, è reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto nello scorso turno di campionato contro la Salernitana e si trova al sesto posto in classifica con 45 punti. La gara d’andata, disputata il 12 Dicembre, venne vinta dal Cittadella per 2 a 0 (grazie alle reti di Proia e Gargiulo).

Dove vedere Spal Cittadella: l’orario del match

La sfida tra Spal e Cittadella andrà in scena Sabato 20 Marzo alle ore 18:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Cittadella

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Non sarà possibile assistere al match dal canale 209 (Dazn 1) del decoder di Sky. Tutti i tifosi e gli amanti della Serie B potranno seguire il match in diretta streaming sul sito e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.