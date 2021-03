Serie B, dove vedere Spal Virtus Entella: diretta tv e streaming

Dove vedere Spal Virtus Entella: verso il match

Archiviata la ventisettesima giornata di Serie B, è arrivato il momento del ventisettesimo turno nel quale si affronteranno Spal e Virtus Entella per una sfida serale. La Spal di Pasquale Marino è tornata alla vittoria nello scorso turno di campionato battendo per 0 a 1 il Pescara; gli spallini si trovano adesso all’ottavo posto in classifica con 41 punti. La Virtus Entella di Vincenzo Vivarini si trova invece all’ultimo posto della classifica con 20 punti ed è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto nell’ultimo turno contro l’Ascoli. Il match d’andata, del 30 Novembre, terminò col risultato di 0 a 1 in favore della squadra di Ferrara, grazie alla rete di Di Francesco.

Dove vedere Spal Virtus Entella: l’orario del match

La sfida tra Spal e Virtus Entella andrà in scena Venerdì 12 Marzo alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontrò sarà il Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere l’incontro ci sarà l’arbitro Riccardo Ros, della sezione di Pordenone.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Virtus Entella

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Non sarà possibile assistere al match sul canale 209 del decoder di Sky (Dazn1), ma i tifosi delle due squadre potranno assistere alla diretta streaming del match sul sito di Dazn e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.