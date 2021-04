Dazn o Rai Sport? Dove vedere Spal Ascoli: diretta tv e streaming, Serie B

Dove vedere Spal Ascoli: verso il match

Archiviata la trentatreesima giornata della Serie B, è arrivato il momento della trentaquattresima. Questo turno di campionato si aprirà con una sfida delicata per la lotta ai play off e per quella ai play out, ovvero la sfida tra la Spal di Rastelli e l’Ascoli di Sottil. Gli spallini sono reduci dall’importante vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato contro il Lecce (gara vinta per 1 a 2) e si trovano al sesto posto in classifica con 50 punti. Anche l’Ascoli è reduce da una vittoria importante, quella ottenuta per 1 a 0 contro il Monza, vittoria che gli ha permesso di salire a 34 punti, occupando la sedicesima posizione in classifica. La gara d’andata, disputata il 27 Dicembre, terminò col risultato di 2 a 0 in favore dell’Ascoli (grazie alla doppietta realizzata da Sabiri).

Dove vedere Spal Ascoli: l’orario del match

La sfida tra Spal e Ascoli andrà in scena Venerdì 16 aprile alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Piero Giacomelli, della sezione di Trieste.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Ascoli

La partita in questione sarà trasmessa sia su Dazn, sia in chiaro su Rai Sport. Sarà possibile assistere al match in tv sui due canali di Rai Sport, 57 (canale HD) e 58. La diretta streaming del match sarà disponibile su Rai Play. Inoltre, gli abbonati a Dazn potranno seguire la sfida sul sito e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet (Attiva ora il tuo abbonamento).