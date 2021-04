Monza-Pescara probabili formazioni: Balotelli giocherà dal primo minuto?

Monza-Pescara probabili formazioni: la presentazione del match – Il Monza per non mollare l’autobus del secondo posto occupato attualmente dal Lecce dopo aver conquistato sei punti nelle ultime quattro gare disputate; il Pescara per riuscire a centrare un colpo esterno per risollevare la china e riaprire qualche piccola chance di salvezza. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Monza-Pescara.

Monza-Pescara probabili formazioni: le scelte in vista del match

Probabile formazione Monza. 4-3-3 offensivo per quanto concerne i padroni di casa. In attacco il tridente formato da Marco D’Alessandro, Mario Balotelli e Ricci; a centrocampo ci saranno Frattesi, Scozzarella e Barillà. Chiavi della difesa a Donati, Paletta, Pirola e Augusto.

Probabile formazione Pescara. Abruzzesi con un 3-5-2 puntato al contropiede e al blocco degli attacchi del Monza. Confermato il blocco difensivo con Sorensen, Drudi e Scognamiglio. Fasce affidate a Bellanova e Masciangelo, mentre a centrocampo spazio a Dessena, Busellato e Maistro. In attacco presenti sia Ceter che Odgaard.

Monza-Pescara probabili formazioni, gli schieramenti dal 1′ minuto

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola, C. Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; D’Alessandro, Balotelli, Ricci

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Maistro, Masciangelo; Odgaard, Ceter.