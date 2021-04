Serie B, dove vedere Chievo Verona Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Chievo Verona Spal: verso il match

Archiviata la trentesima giornata di Serie B, è arrivato il momento della trentunesima. In questo turno di campionato si affronteranno Chievo Verona e Spal per un match delicato in vista della zona play-off. Il Chievo Verona di Alfredo Aglietti è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto nel corso dell’ultimo turno di campionato contro la Reggina e si trova all’ottavo posto in classifica con 44 punti. La Spal del neo-tecnico Massimo Rastelli è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro il Cittadella e si trova al settimo posto in classifica con 45 punti. La gara d’andata, disputata il 15 Dicembre, terminò col risultato di 0 a 0.

Dove vedere Chievo Verona Spal: l’orario del match

La sfida tra Chievo Verona e Spal andrà in scena Venerdì 02 Aprile alle ore 19:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Marcantonio Bentegodi di Verona. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Chievo Verona Spal

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 209 (DAZN1) del decoder di Sky. La diretta streaming della gara sarà disponibile sul sito e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.