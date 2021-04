Serie B, Empoli-Chievo probabili formazioni

Empoli-Chievo probabili formazioni: la presentazione del match – Gli azzurri vogliono continuare il trand positivo e consolidare sempre di più il primato in classifica. Dall’altra parte c’è il Chievo Verona che ha bisogno di un colpo esterno per rimanere in corsa al treno della zona Playoff (il Cittadella è distante soltanto due punti ). Sarà una partita tutta da vivere vista l’enorme posta in palio da entrambe le parti, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Empoli-Chievo.

Empoli-Chievo probabili formazioni: le scelte in vista del match

Probabile formazione Empoli. I toscani scenderanno in campo con il 4-3-1-2. In attacco Bajrami a sostegno delle due punte Mancuso e La Manita; a centrocampo ci saranno Ricci, Stulac e Haas. Chiavi della difesa al quartetto formato da Fiamozzi, Casale, Romagnoli e Parisi.

Probabile formazione Chievo Verona. Per quanto riguarda invece i veronesi classico 4-4-2. Sulla retroguardia Mogos, Leverbe, Gigliotti e Renzetti; linea mediana composta da Ciciretti, Palmiero, Obi e Canotto. Attacco formato da Fabbro e De Luca.

Empoli-Chievo probabili formazioni, gli schieramenti dal 1′ minuto

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia.

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Canotto; Fabbro, De Luca.