Dove vedere Frosinone Parma Serie B: diretta tv Sky e streaming Dazn

Dove vedere Frosinone Parma Serie B in tv. Dopo un mercato da Serie A, con ciliegina sulla torta il ritorno in crociato di Gianluigi Buffon, il Parma è pronto a fare il debutto nella Serie B 2021/2022. Un solo obiettivo: conquistare la promozione nella massima serie italiana. L’avversario è il Frosinone, squadra allenata dall’ex campione del mondo 2006 Fabio Grosso, che ha le stesse ambizioni degli emiliani. Il tecnico del Parma Maresca chiede tempo prima di far vedere il suo stile di gioco, ma i tifosi sono già impazienti di vedere risultati, soprattutto viste le prime giornate che il calendario offre.

Quando si gioca Frosinone-Parma, prima giornata SerieB

La partita tra Frosinone-Parma si disputerà venerdì 20 agosto 2021 alle ore 20:30, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Parma possibile maglia da titolare per il nuovo acquisto dal Napoli Gennaro Tutino, mentre il ragazzo arrivato in prestito dalla Juventus, Felix Correia, dovrebbe partire dalla panchina. Per il Frosinone invece è tornato parzialmente in gruppo Luca Garritano, mentre è a pieno regime con i compagni Gabriel Charpentier. Differenziato invece per Andrija Novakovich.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Frosinone Parma Serie B in diretta tv e streaming

La partita tra Frosinone-Parma sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn.