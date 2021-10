Benevento-Perugia, Alvini: “Una buona serata di sport. Un punto importante”

“E’ stata una partita aperta. Abbiamo fatto un grande primo tempo, e meritavamo di andare in vantaggio. Nel secondo tempo il Benevento ci ha messo in difficoltà”, ha dichiarato mister Alvini al termine del match finito a reti inviolate. “Meritavamo di vincere. Il Perugia è venuto a giocarsela contro una grande squadra – ha affermato il tecnico biancorosso -. È stata una buona serata di sport. Abbiamo conquistato un punto importante. Mi è piaciuto molto lo stadio Vigorito, per me è la prima volta qui Il campionato di serie B di quest’anno è pazzesco, il livello è alto. Quindi, ogni volta non c’è una partita scontata”. Mister Alvini ha poi ribadito il concetto espresso in altre occasioni: “Il nostro primo obiettivo è la salvezza. Siamo una neopromossa con tanti giocatori nuovi”. In fine un pensiero per la squadra e il proseguo del campionato: “Giochiamo sempre per vincere. Ringrazio i miei giocatori per la prestazione di questa sera”.

Dopo i due giorni di riposo il gruppo biancorosso tornerà a correre all’antistadio nella giornata di mercoledì pomeriggio. Assenti i due nazionali, Gyabuaa e Ferrarini, impegnati con l’Italia Under 20 e Under 21. Per la 8^ giornata del Campionato di Serie B il Perugia affronterà il Brescia allo stadio Curi con fischio d’inizio alle ore 16.15.