Lecce-Perugia, Alvini: “Risultato positivo, in una partita difficile contro un avversario di tutto rispetto”

Il Perugia ritorna dal Via del Mare con un punto importante. La squadra di mister Alvini si conferma come la formazione con la migliore difesa (in nove gare solo 5 gol subiti) e nelle cinque trasferte non ha mai subito gol. Una serie positiva che richiama alla mente il Palermo della stagione 1995-96 del campionato cadetto. “Abbiamo fatto abbiamo concesso, il Lecce meritava di più. Un risultato positivo, in una partita difficile contro un avversario di tutto rispetto”, ha sottolineato il tecnico del Grifo nel post gara. “Nel secondo tempo ho qualche rammarico per gli errori in qualità tecnica. Durante una partita ci sono momenti in cui devi saper soffrire. La qualità di una partita è data dal gesto tecnico”. Nella seconda frazione di gioco il Perugia ha avuto una chiara occasione gol con Kouan. “Questa partita mi ha dato tanti spunti per migliorare – ha precisato il tecnico di Fucecchio -. E sono consapevole dove è necessario migliorare”. Alvini, infine, ha espresso una considerazione sulla stagione: “Questo campionato è simile a quello dell’anno scorso. Sarà di livello. Il campionato è lungo e tutte le partite sono da giocare. Questa è la Serie B. Il nostro obiettivo resta la salvezza, da ottenere attraverso i risultati”. Giovedì 28 ottobre i grifoni affronteranno allo Stadio Curi la Reggina alle ore 20.30.