Perugia, 9 gol nel test contro la Primavera

Ieri mattina in occasione della sosta del campionato di Serie B per le nazionali, il Perugia ha effettuato un un test congiunto con la squadra Primavera al Campo 2 antistadio Curi. La partita amichevole tra la formazione allenata da Alvini e quella di mister Formisano si è chiusa con il risultato di 9-0 per la prima squadra. Nei tre tempi di 30′ ciascuno (l’ultimo è durato circa 45′) sono andati a segno: Bianchimano, Murano, Mabille, De Luca (doppietta), Falzerano, Matos e Lisi (doppietta). Questo match per i Grifoni chiude una settimana di allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. I biancorossi affronteranno allo stadio Curi sabato 16 ottobre (alle ore 16.15) il Brescia di Pippo Inzaghi. Dopo sette giornate il Perugia ha 10 punti in classifica con solo 5 gol subiti su 32 tiri in porta totali. La squadra di mister Alvini ha concluso con un clean sheet quattro partite. Mentre le rondinelle sono terze in classifica con 14 punti e 12 gol subiti su 36 tiri in porta totali.

Perugia-Perugia Primavera 9-0

Perugia: Chchizola, Curado, Vanbaleghem, Zanandrea, Righetti, Burrai, Santoro, Sounas, Mabille, Murano, Bianchimano. Entrati negli altri due tempi: Megyeri, Angella, Sgarbi, Dell’Orco, Ghion, Falzerano, Lisi, Segre, Kouan Matos, De Luca. All. Alvini

Perugia Primavera: Fulignati, Grassi, Baldi, Boly, Fabri, Mussi, Pupo Posada, Manneh, Parolisi, Morina, Seghetti. Entrati negli altri due tempi: Moro, Zizzania, Cicioni, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Angelini, Bevilacqua. All. Formisano