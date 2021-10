Spal-Perugia, Alvini: “Domani voglio vedere una squadra aggressiva che sappia gestire la partita”

“Abbiamo perso meritatamente, il secondo tempo non è venuto bene”, ha ammesso mister Alvini oggi in conferenza stampa in riferimento alla partita di giovedì contro la Reggina. “Una sconfitta da cui trarre dei miglioramenti. Il Perugia in casa ha un rendimento non sufficiente. Miglioreremo il trend”. “La squadra sta bene e abbiamo lavorato per migliorare le nostre caratteristiche” ha rassicurato il tecnico biancorosso in vista della partita di domani contro la Spal. “Domani affronteremo un squadra con obiettivi di play-off. La Spal è una formazione con grande qualità nel palleggio, ben allenata”. “Mi aspettavo un campionato difficile, di grande equilibrio con partite difficili.

In zona gol possiamo migliorare – ha confermato il tecnico di Fucecchio -. La squadra risponderà in campo. Chiedo ai giocatori di fare la partita e di essere aggressivi. Il Perugia in queste prime partite di campionato ha avuto una sua identità, lo dimostrano i numeri e la classifica”. Per la trasferta di domani a Ferrara non saranno disponibili Carretta e dell’Orco.

Mirko Carretta è stato sottoposto venerdì scorso ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano che hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale destro. Il calciatore seguirà un programma personalizzato di recupero ed eseguirà nuovi accertamenti fra 2 settimane.

Probabile formazione Perugia (3-4-2-1):

Chichizola – Sgarbi, Angella, Rosi – Falzerano, Burrai, Segre, Lisi – Kouan, Murgia – De Luca