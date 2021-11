Amichevole Empoli-Perugia 1-1, Alvini: “Un test positivo”

“Un test che volevamo fare. Una partita amichevole per mettere minuti nelle gambe di tutti. Anche alcuni giovani mi sono piaciuti”, ha affermato nel post gara l’allenatore del Perugia Massimiliano Alvini. L’incontro amichevole tra Empoli e Perugia giocato a buon ritmo da entrambe le squadre si è chiuso in perfetta parità con il risultato di 1 a 1. Le due reti sono arrivate entrambe nella seconda frazione di gioco: apre le marcature Cutrone al 25′ e risponde quasi in chiusura Murano per umbri al 42′. “Una buona amichevole – ha confermato il tecnico biancorosso -, la squadra mi è piaciuta sia nel primo tempo che nel secondo. Lunedì riprenderemo ad allenarci forte per preparare la partita contro il Crotone”. Il Perugia per la 13^ giornata del campionato di Serie B affronterà in casa allo stadio Curi il Crotone sabato 20 novembre (fischio d’inizio alle ore 16.15). Empoli e Perugia si sono affrontate a viso aperto con tante occasioni gol da entrambe le parti. “Abbiamo avuto alcune occasioni, potevamo segnare anche prima. Abbiamo creato molto, ma in rifinitura è venuto a mancare qualcosa. Abbiamo fatto un buon gol, e anche il gol subito segnato da Cutrone è stato bello. È stata un’amichevole corretta. Molto belle anche le due tifoserie”.

In conclusione di intervista il tecnico di Fucecchio è tornato ad analizzare il cammino del Grifo: “In campionato dobbiamo rimediare alla brutta figura di Como, dove non abbiamo fatto bene per responsabilità nostra”.