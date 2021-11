B Awards miglior progetto solidale della serie BKT alla Ternana calcio. Oggi la consegna del premio a Roma

Premiazione oggi a Roma nella sede dell’Università Niccolò Cusano del B Solidale Awards – Migliore progetto di responsabilità sociale 2021 – alla Ternana calcio, per l’attività benefica dell’associazione Terni Col Cuore. Il riconoscimento, inserito all’interno delle Stelle al merito sociale, è stato consegnato dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata e da quello dell’associazione Cultura&Solidarietà, Francesco Vivacqua nelle mani di Stefano Bandecchi, presidente grigioverde e ideatore del progetto solidale.

Balata – Sollecitato dal moderatore e direttore di Unicusano Tv Gianluca Fabi sulla capacità di una Lega, quella di B, di andare oltre all’organizzazione del campionato e alla distribuzione di risorse puntando molto sul sociale, Balata ha ricordato come questa attività permetta di entrare a contatto con la gente e con i territori, ‘è un’impronta – ha detto – che ci siamo dati e un tratto distintivo’. ‘Partiamo dal presupposto che come Lega Serie B facciamo tantissime iniziative nel terzo settore sia in autonomia sia con le stesse società e quest’anno siamo riusciti, grazie a Vivacqua e all’associazione Cultura&Solidarietà, a inserire B Awards all’interno delle Stelle al merito sociale. Una giuria indipendente ha individuato un progetto di una nostra società che si fosse particolarmente distinto e devo dire che Terni col cuore ha impressionato la commissione, per la continuità e costanza nell’aiutare un’intera comunità e particolarmente quelle famiglie che sono state colpite dalla pandemia. Il nostro – ha poi chiuso Balata – è un calcio di economia ma anche di socialità, entrambi aspetti importanti e indispensabili. E se il nostro calcio è bello lo si deve anche ai tifosi e alla loro passione’.

Parole sposate da Vivacqua: ‘Il calcio è capace di dare forza ai messaggi e quando questi hanno una portata di valenza sociale hanno un effetto dirompente’.

Bandecchi – Bandecchi, ha parlato dopo la consegna del premio, ringraziando Balata e Vivacqua per le belle parole sul progetto e ha detto il suo pensiero sullo sport, ‘che non può essere limitato al campo verde anche se questo rimane la massima espressione e giudice ultimo di ogni sfida sportiva. Il fatto sociale – ha quindi ricordato – non può ridursi a un’elemosina ma deve rappresentare una battaglia, un progetto, una partita che va giocata dal primo all’ultimo minuto’. Bandecchi poi ha voluto condividere questo premio con il vicepresidente Paolo Tagliavento, che è anche presidente di Terni col cuore, ed è – ha ricordato Bandecchi – quello che opera tutti i giorni sul territorio’. Bandecchi infine ha fatto una carrellata delle iniziative portate avanti da Terni col Cuore e anticipato altre che verranno realizzate nelle prossime settimane sottolineando inoltre il ruolo dell’Università Cusano che si occupa di didattica e formazioni di uomini, ‘dove un ruolo principale lo ricopre lo sport’.

Stelle al merito sociale – Le Stelle al merito sociale è un’iniziativa nata nel 2009 grazie all’Associazione Cultura&Solidarietà per segnalare quelle persone e istituzioni che, senza grande clamore, realizzano a favore delle comunità in cui operano ha organizzato attività che hanno avuto ricadute vario titolo. Quest’anno tra le Stelle anche una squadra associata alla Lega Serie B che abbia saputo realizzare attività sociali tali da convincere la giuria come meritevoli di attenzione e di rilievo. Una decisione che scaturisce dal riconoscimento, da parte di Cultura & Solidarietà, della grande attività che i club dell’associazione guidata da Mauro Balata rivolgono al mondo del Terzo settore con diverse iniziative. La scelta di premiare il progetto della Ternana Calcio è stata presa da una giuria indipendente fra le numerosissime proposte provenienti da tutte le società della Serie BKT. Questa la motivazione: Per aver “Messo la “famiglia” al centro della coesione sociale sul territorio e per essersi validamente assunti la responsabilità di condividere le complessità familiari con aiuti concreti”.

Terni col cuore – Terni col Cuore è nata per volontà di Stefano Bandecchi ad inizio pandemia. Alla presidenza c’è Paolo Tagliavento, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Ternana Calcio. L’associazione, attraverso interventi mirati di varia natura, contribuisce a sostenere le famiglie di Terni e del suo comprensorio in difficoltà a causa del Covid 19 ma non soltanto. La straordinarietà dell’operato dell’associazione risiede infatti nella continuità degli interventi, con l’orgoglio e la soddisfazione di agire incessantemente per il bene comune.