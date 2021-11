Como-Perugia, Alvini: “Abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare in campo”

“Arriviamo alla partita di domani con le idee chiare. Consapevoli che affronteremo una squadra che sta bene”, così ha delineato la situazione l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, in conferenza stampa in vista del match in trasferta contro il Como. “Abbiamo qualche situazione (acciacchi e infortuni) da risolvere dovuti alle partite ravvicinate che abbiamo avuto in questo periodo – ha sottolineato -. Sono contento di tutti i giocatori della rosa, del loro attaccamento alla maglia e della passione che mettono in campo”. Per la trasferta di Como, infatti, non saranno disponibili Angella e Carretta. Mentre fino all’ultimo saranno da valutare le condizioni di Lisi, Dell’Orco, Rosi, Burrai e Matos. “Lo staff medico sta facendo un lavoro eccezionale – ha affermato il tecnico di Fucecchio -. Metterò in campo solo chi può dare il massimo”. Il Perugia ha perso solo una delle ultime nove partite del campionato cadetto. Mentre i lariani sono imbattuti da sei turni di campionato (quattro vittorie e due pareggi). “Il Como è la squadra più in forma del campionato, con attacco forte. E il Perugia metterà in campo le sue caratteristiche e i suoi punti di forza. Siamo una squadra di pressione. Un aspetto importante è l’atteggiamento”. Il mister biancorosso ha confermato che la differenza di risultati in casa è in trasferta è dovuta solo da uno svolgimento differente delle partite. Alvini ha poi sottolineato che non è importante il modulo (3-5-2; 4-3-3; 4-4-2) ma fondamentale è “saper contare: quanti giocatori palleggiano, quanti giocatori sono sottopalla. Saper contare per avere la parità davanti o dietro”. Il Perugia è la squadra della serie B che ha realizzato più clean sheet (sei) e che ha subito meno gol in trasferta (uno). I grifoni in ogni partita “cercano di dominare la partita con la gestione e l’intercambiabilità dei ruoli”.