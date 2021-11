Como-Perugia, Alvini: “Abbiamo sbagliato, ne siamo consapevoli”

“La vittoria del Como è meritata. C’è da prendere atto della sconfitta, e da domani ripartire. Dobbiamo lavorare per correggere gli errori che ci sono stati”, ha ammesso nel post gara l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini. La squadra umbra al Senigallia ha subito una sconfitta pesante subendo quattro reti in quasi venti minuti nel primo tempo. “Abbiamo preso il primo gol, evitabile, su un errore tecnico nostro – ha evidenziato il mister -. Abbiamo sbagliato, ne siamo consapevoli. Oggi, questa sconfitta non deve macchiare quello che ha fatto di buono la squadra in precedenza”. Il confronto tra i lariani e gli umbri si decide tutto nel primo tempo. In apertura della seconda frazione i grifoni hanno trovato la rete della bandiera con De Luca (48′). Il tecnico biancorosso aveva evidenziato il livello della squadra allenata da Gattuso già nella conferenza stampa di venerdì, e lo ha ribadito ieri: “Il Como è una delle migliori squadre che ho visto quest’anno. Ha una condizione fisica importante”. Durante la conferenza stampa a chi ha fatto osservare l’assenza in difesa (per infortunio) di Angella, ha così replicato: “chi è andato in campo per questa partita non ha sbagliato l’atteggiamento, ma ha sbagliato alcune cose tecniche”. Il Perugia con la sconfitta di ieri è uscito dalla zona play-off, “Venivamo da una vittoria importante a Ferrara. E solo in casa abbiamo avuto discontinuità di risultati”. La squadra di mister Alvini, dopo la pausa per le nazionali, affronterà in casa sabato 20 novembre il Crotone (fischio d’inizio 16.15); “Questo pomeriggio il rigore ci ha condizionato eccessivamente e la squadra si è smarrita. Abbiamo quindici giorni per lavorare e per cercare di risolvere anche questo problema”. In chiusura di conferenza stampa l’allenatore di Fucecchio ha ribadito che la squadra in questo campionato “deve fare un cammino per quello che è stata costruita”.