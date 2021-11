Perugia-Cittadella, Alvini: “Vincere oggi sarebbe stato tanta roba”

Contro il Cittadella il Perugia ha disputato un buon primo tempo trovando il gol su azione con Matos al 38′. Nel secondo tempo i veneti trovano il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Beretta quando il cronometro segna il minuto 33. “Abbiamo giocato contro una squadra che è abituata a fare certe partite. Mentre noi siamo ancora in costruzione. Non è stata una bellissima partita dal punto di vista estetico. Fai fatica a giocare contro il Cittadella”, ha sottolineato l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, in conferenza stampa nel post gara. “Si può dire che la partita si è complicata con l’infortunio di Santoro. Dopo, per dieci minuti, abbiamo sofferto. Il risultato lo considero un punto positivo”. Nella seconda frazione di gioco gli umbri hanno avuto due ghiotte occasioni per fare propria la partita con Matos e Ferrarini (entrato al 30′ st al posto di Lisi) “Penso che sia stata una partita positiva contro una squadra importante. Vincere oggi sarebbe stato tanta roba. È un pareggio da accettare, un risultato che può far crescere la squadra. Ancora manca qualcosa, ci vuole tanto equilibrio in questo campionato. Bisogna saper leggere le partite, se concedi molto poi gli avversari ti puniscono”. Il tecnico del Perugia ha fatto in chiusura un’analisi globale: “Questa è una squadra che soffre e sta facendo soffrire, è sul pezzo e non molla mai. Martedì anche se avremo molte assenze (Curado e Falzerano non ci saranno perché diffidati, mentre Angella, Carretta e Santoro sono infortunati nda), il Perugia se la giocherà, ne sono sicuro”. Martedì 30 novembre, per la 15^ giornata del campionato di Serie B, i grifoni affronteranno in trasferta il Pisa alle ore 18.

“Rimane l’amaro in bocca perché volevamo portare a casa i tre punti – ha affermato Marcos Curato nel post gara -. Sono dispiaciuto di non poter giocare martedì, l’ammonizione era evitabile. Nel secondo tempo abbiamo concesso tanti spazi, alla fine è un punto prezioso. Questa squadra sta crescendo”.

Il pagellone dei Grifoni

Perugia 6,5

Chichizola 6,5 – Sgarbi 6, Curado 6,5, Dell’Orco 6,5 – Falzerano 6,5, Santoro 6 (Kouan 6), Ghion 6 (Vanbaleghem 6), Segre 6,5 (Gyabuaa sv), Lisi 6,5 (Ferrarini 6) – Matos 7, De Luca 6,5 (Murano sv)

All. Alvini 6,5