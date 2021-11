Perugia-Crotone 2-0, Alvini: “Una vittoria significativa”

“È stata la vittoria più importante a oggi del campionato. Una vittvittoria significativa” ha affermato l’allenatore del Perugia nel post gara. I grifoni hanno battuto il Crotone con un gol per tempo. Dopo una prima fase di studio e qualche imprecisione sottoporta, gli umbri passano al 36′ del primo tempo con Lisi servito da De Luca. Nella seconda frazione di gioco i biancorossi partono forte in apertura e chiudono il match al tramonto del tempo al 41′ con Matos imbeccato da una percussione di Segre. “La squadra ha fatto una partita molto intelligente, sapendo andare a colpire nel momento giusto nelle occasioni – ha analizzato il tecnico biancorosso -. Il secondo tempo è stato dominato dal Perugia. Abbiamo anche concesso qualcosa. Grande merito ai giocatori per come hanno letto la gara. Il Crotone è una squadra che poteva mettere in difficoltà per le ripartenza. Ma noi siamo stati lucidi”. Con questa vittoria allo stadio Curi i grifoni salgono in classifica a 20 punti e ritrovano la zona play-off. “Il Perugia sta facendo un buon campionato – ha affermato il mister -. Segre può fare tutti i ruoli del centrocampo, perché è un giocatore moderno. Siamo preoccupati per Angella, il suo infortunio è serio. Sono contento per Matos e per i due attaccanti, che hanno fatto un grande partita”. Per la 14^ giornata del Campionato di Serie B i grifoni affronteranno sempre allo stadio Curi il Cittadella sabato 27 novembre alle 18.30. “Il Perugia sta lavorando forte – ha specificato il tecnico di Fucecchio -. Siamo in un percorso di crescita. Per la partita contro il Cittadella mi piacerebbe vedere il Curi con più gente, perché affronteremo una squadra forte. Sabato abbiamo bisogno dello stadio che ci spinge. La squadra sente la maglia. Sono contento per tutti i calciatori della rosa”.

Il Perugia con la prestazione contro la squadra di mister Marino ha così riscattato la cocente sconfitta patita contro il Como. “Era importante fare una buona partita – ha ammesso Santoro -. Siamo un grande gruppo. Mi trovo bene nel mio ruolo. La sosta ci ha fatto bene, abbiamo lavorato sull’equilibrio a centrocampo. Il mio compito è di farmi trovare sempre pronto, come tutti i miei compagni. I tifosi sono fondamentali, sono il dodicesimo uomo in campo”.

Il pagellone dei Grifoni

Chichizola 6,5 – Sgarbi 6, Angella 6,5 (Curado 6), Dell’Orco 6,5 – Falzerano 7 (Ferrarini 6), Santoro 6,5, Burrai 6,5 (Kouan 6), Segre 6,5, Lisi 7 (Righetti 6) – Matos 6,5, De Luca 7 (Vanbaleghem 6). All. Alvini 7