Perugia-Crotone, Alvini: “Durante la sosta abbiamo lavorato sulla conclusione in porta”

“Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale. Sono contento del lavoro svolto in queste due settimane. La sosta mi è piaciuta”, ha dichiarato in conferenza stampa l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini. “Sappiamo tutti che a Como abbiamo fatto una brutta prestazione – ha ammesso -. Quella partita deve essere archiviata e bisogna pensare a ciò che viene domani. È importante riprendere il nostro percorso. Abbiamo lavorato tantissimo sulla conclusione in porta e sugli attaccanti. Per fare i miglioramenti possibili con un lavoro specifico”. Domani i grifoni affronteranno in casa, allo stadio Curi, il Crotone alle ore 16.15 per la 13^ giornata del campionato di Serie B. Gli umbri sono reduci dalla sconfitta di Como per 4 a 1, invece il Crotone ha perso quattro delle prime cinque trasferte. L’ultimo incontro tra Perugia e Crotone è terminato con un pareggio a reti inviolate proprio allo stadio Curi. “Siamo una squadra aggressiva che vuole fare la partita – ha evidenziato il tecnico biancorosso -. Abbiamo due assenze: Rosi (per un infortunio nell’amichevole di Empoli) e Carretta. Mentre Angella ha recuperato. Dal Crotone mi aspetto una squadra che vuole fare il massimo e ottenere il risultato pieno. È una squadra di valore. Abbiamo grande rispetto dell’avversario e noi cercheremo di fare la nostra partita dando il massimo. Ogni partita viene determinata anche dagli episodi”. “In casa non abbiamo avuto un cammino sufficiente. Ora abbiamo due partite consecutive. Ci impegneremo al massimo per invertire il trend”, ha concluso mister Alvini. Sarà Daniele Minelli della sezione di Varese a dirigere il match, sono 11 precedenti per biancorossi con lui: con 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Probabile formazione Perugia: Chichizola – Zanandrea, Angella, Sgarbi – Falzerano, Segre, Burrai, Lisi – Kouan – Matos, De Luca