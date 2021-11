Serie B 14a giornata, Violenza sulle donne: il pallone rosso consegnato nel pre-partita a un tifosa

La 14a giornata della Serie BKT verrà disputata con un pallone speciale con la grafica rossa. Il pallone rosso è stato ideato e griffato da Kappa, per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne.

Lunedì scorso il preambolo dell’iniziativa con la consegna da parte del presidente Mauro Balata alla sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, iniziativa che nel weekend coinvolgerà anche il cerimoniale pre-gara delle venti squadre del torneo.

Al termine del riscaldamento pre-partita, infatti, i due capitani consegneranno a una tifosa il pallone speciale, simbolo della lotta contro la violenza di genere, mentre lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per spiegare lo spirito dell’iniziativa e dire ancora una volta basta a un odioso ma purtroppo attuale crimine. La consegna si svolgerà mantenendo il corretto distanziamento e prevedendo tutte le dovute cautele secondo il regolamento contro la diffusione del Covid-19.

L’iniziativa si svolge nella settimana del 25 novembre, data che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha individuato per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, considerata una vera e propria violazione dei diritti umani. Un report pubblicato dal Ministero degli Interni, Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha mostrato un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2020.