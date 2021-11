Serie B, Spal-Perugia 1-2 Alvini: “È una vittoria importante”

“È stata una partita aperta. Abbiamo giocato a viso aperto. Devo dare merito ai miei giocatori per come l’hanno interpretata. Il gol subito è stato generato da un errore su come è stato contrastato il cross”, ha affermato mister Alvini nel post gara di Spal-Perugia. “È una vittoria importante. Il merito va anche ai tifosi che ci hanno seguito sotto la pioggia”. I grifoni a Ferrara, sotto una pioggia insistente, hanno superato per 2 a 1 la squadra di mister Clotet con una prestazione di carattere voltando pagina dalla sconfitta casalinga contro la Reggina. “Il Perugia ha avuto qualcosa in più nella gestione dei cambi – ha sottolineato il tecnico biancorosso -. Con l’ingresso di De Luca, Kouan e Ferrarini è tornata nella squadra l’idea di fare male in un certo modo”. Le sostituzioni di Lisi e Angella nel secondo tempo sono stati necessari a causa di un infortunio per entrambi i giocatori. “Nelle partite ravvicinate è normale che ci siano rotazioni dovute anche dalle condizioni fisiche”. Infine il tecnico di Fucecchio ha rivolto l’attenzione verso il Como: “è un’ottima squadra, con un attacco importante. Noi cercheremo di fare la nostra partita”. Il Perugia per la 12^ giornata del campionato di Serie B affronterà in trasferta il Como sabato 6 novembre alle 14. “Abbiamo fatto una buona partita – ha confermato al termine del match Aleandro Rosi. Sotto porta dobbiamo essere più cattivi. Con il mister analizzeremo dove possiamo migliorare”.