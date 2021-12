Perugia-Vicenza, Il presidente Balata consegna il pallone rosso della Serie BKT contro la violenza sulle donne

Questa sera, nell’intervallo dell’anticipo della 16a giornata fra Perugia e L.R. Vicenza, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata consegnerà a Greta Beccaglia il pallone ufficiale Kappa del campionato griffato di rosso, utilizzato dalle 20 squadre della Serie BKT nello scorso weekend come simbolo per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne. Un segno di civiltà, rispetto, accoglienza verso chi all’interno di un contesto calcistico ha subito una violenza e che proprio dal calcio deve ricevere un attestato di solidarietà.

La presenza del presidente Balata, inoltre, ha un significato particolare questa sera al Curi, quella di rendere omaggio a Paolo Rossi, icona del calcio italiano, esempio di un giovane che in B è cresciuto per poi proseguire la propria carriera in tutti palcoscenici nazionali e internazionali, e a cui la Lega B ha intitolato il premio quale capocannoniere oltre a una sala nella sede di Milano. Infatti Perugia e L.R. Vicenza sono le squadre della Serie BKT in cui ha militato Pablito; per l’occasione i due club lo celebrano con una patch speciale sulla manica destra delle maglie da gioco, a quasi un anno dalla scomparsa, sotto gli occhi della moglie Federica Cappelletti presente in tribuna.

Nel corso del weekend di Serie BKT valido per la 16a giornata di campionato, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) sarà protagonista sui campi della B. Prima del fischio d’inizio di tutte le partite dei campionati di Serie A TIM, Serie BKT e Serie C, gli atleti delle associazioni sportive che aderiscono ai campionati ufficiali della DCPS scenderanno sul terreno di gioco dei Club professionistici di tutta Italia indossando le maglie delle diverse società calcistiche, dopo più di un anno di lontananza a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.