Serie B, Frosinone-Ternana 1-1, Lucarelli: “Un punto guadagnato”

“Per noi questo pareggio rappresenta un punto guadagnato, per come ha giocato il Frosinone. È la conferma che possiamo guardare solo alla salvezza. L’unico giocatore che mi è piaciuto è Pettinari, gli altri non mi hanno soddisfatto”, con queste parole il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha riassunto il pareggio ottenuto dagli umbri allo Stirpe. E a chi gli ha fatto notare le tante assenze (Agazzi, Palumbo, Defendi, Proietti e Falletti) ha risposto secco: “non cerco alibi”. L’allenatore rossoverde in conferenza stampa nel post gara è apparso visibilmente contrariato dalla prestazione della sua squadra. “Della partita di oggi non mi è piaciuto che ci siamo fatti pressare con l’uomo in più”, dopo l’espulsione di Gatti la Ternana ha giocato con l’uomo in più per 69′, “noi non siamo riusciti a pressarli. Dopo la superiorità numerica mi aspettavo qualcosa di più”. Poi alla domanda sui cambi: “Io tolgo gli ammoniti, perché sono consapevole che prima o poi si corre il rischio di rimanere in dieci. Ormai non è più calcio, è diventato calcetto. Perché nel calcio ci sono dei falli che sono fisiologici”. Presenti allo Stirpe quasi ottocento tifosi delle Fere, “è stato bello riuscire a riportare tanta gente al nostro seguito – ha osservato Lucarelli -. Mi dispiace di non avergli regalato una vittoria”. Volgendo lo sguardo ai prossimi impegni il mister ha concluso: “Si vedrà gara dopo gara. Siamo in linea con le nostre aspettative”.

Le Fere riprenderanno lunedì 6 dicembre gli allenamenti, alle 14.00, all’antistadio Giorgio Taddei. Per la 17^ giornata del campionato di Serie B la Ternana affronterà allo stadio Liberati il Benevento venerdì 10 dicembre alle ore 20,30.

Il pagellone delle Fere

Iannarilli 6,5 – Diakité 6 (Ghiringhelli 6), Sorensen 6, Capuano 6, Martella 6 – Kontek 6 (Capone 6), Koutsoupias 6,5 – Partipilo 6, Paghera 6 (Pettinari 7), Furlan 6 (Salzano 6) – Donnarumma 6,5 (Mazzocchi sv).

All. Lucarelli 6,5