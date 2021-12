Serie B, Frosinone-Ternana 1-1, Pettinari pareggia il gol di Charpentier

La Ternana conquista un punto allo Stirpe grazie a un gol in apertura di secondo tempo di Pettinari. Le Fere fanno così un ulteriore passo in avanti in classifica arrivando a quota 22 punti (per la squadra allenata da mister Lucarelli è il quinto risultato utile di seguito); mentre il Frosinone con il quarto pareggio consecutivo sale a 25 punti in zona playoff.

Primo tempo – la squadra allenata da Grosso parte subito forte e al 5’ colpisce il palo esterno della porta difesa da Iannarilli con una punizione battuta da Ricci. Il Frosinone continua a insistere nell’azione offensiva. Le Fere lasciano le maglie larghe della difesa e subito dopo il quarto d’ora ne approfitta Charpentier (17’) che insacca di testa su cross di Zampano, per lui ottavo centro in questo campionato di cadetteria. La formazione di mister Lucarelli si scuote e prova a pareggiare con Furlan e Koutsoupias, ma la via del gol resta sbarrata. Al 26’ il Frosinone resta in dieci per l’espulsione di Gatti, che rimedia due cartellini gialli in due minuti (il secondo per fallo su Donnarumma). Al 39’ Donnarumma prova ad andare al riposo con il risultato di parità, ma allo squillo dell’attaccante rossoverde non risponde il gol. Squadre a riposo con il risultato di: Frosinone-Ternana 1-0.

Secondo tempo – La Ternana rientra in campo dagli spogliatoi determinata e al 51’ arriva il pareggio con Pettinari che si fionda sulla respinta di Ravaglia. Il portiere di casa è chiamato agli straordinari per sventare le minacce portate da Partipilo e Capuano. La reazione del Frosinone è affidata a Ricci: punizione con pallone sopra la traversa. Ancora in chiusura di tempo (all’80’) sono i rossoverdi ad andare vicini al colpaccio con Mazzocchi: palla fuori di un soffio. Quando arriva il triplice fischio di Cosso il tabellino segna Frosinone 1 e Ternana 1.

Un buon punto – “All’inizio potevamo avere un atteggiamento più aggressivo – ha dichiarato nel post gara Pettinari -, abbiamo avuto qualche difficoltà per trovare le dimensioni. È un buon punto, perché questo è un campo difficile. Rimane un poco di rammarico, potevamo fare qualcosa di più. Siamo contenti che i tifosi ci seguono, vuol dire che stiamo creando un buon entusiasmo”. Infine, l’autore del gol del pareggio per le Fere ha espresso una considerazione sul prossimo impegno: “ La partita contro il Benevento sarà una delle più difficili del campionato”. Venerdì 10 dicembre la Ternana affronterà in casa la squadra allenata da Caserta nell’anticipo serale (ore 20.30) della 17^ giornata del campionato di Serie B.

Frosinone-Ternana 1-1

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski (Cap.), Cotali; Boloca, Ricci (22′ st Maiello), Garritano; Canotto (22′ st Cicerelli), Charpentier (22′ st Ciano), Zerbin (28′ pt Casasola). A disp.: De Lucia, Minelli, Gori, Haoudi, Novakovich, Tribuzzi, Satariano, Lulic. All.: Fabio Grosso

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; S. Diakité (30′ st Ghiringhelli), Sørensen, Capuano, Martella; Kontek (16′ st Capone), Paghera (19′ pt Pettinari); Partipilo, Koutsoupias, Furlan (Cap., 16′ st Salzano); Donnarumma (30′ st Mazzocchi). A disp.: Vitali, Krapikas, Boben, Celli, Mazza, Peralta. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Assistenti: Gianluca Sechi (Sassari), Claudio Gualtieri (Asti)

IV Ufficiale: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)

VAR: Valerio Marini di Roma 1 (Avar Michele Lombardi di Brescia)

Marcatori: 17′ pt Charpentier (F.), 6′ st Pettinari (T.)

Ammoniti: Paghera, Pettinari e Diakité (T.); Gatti, Cotali e Cicerelli (F.)

Espulsi: Gatti (F.), per somma di ammonizioni

Recuperi: pt 2’ ; st 3’

Spettatori: 5.409 (di cui 766 ospiti)