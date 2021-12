Serie B, Parma-Perugia 1-1: al gol di Inglese risponde Sgarbi

Il match al Tardini tra Parma e Perugia finisce con il risultato di 1 a 1. Al gol nel primo tempo di Inglese per i ducali, rispondono gli umbri con Sgarbi in apertura di secondo tempo. Bene la formazione di Iachini nel primo tempo grazie a un particolarmente efficace Rispoli (autore dell’assist per il gol del Parma) nuovo innesto arrivato in settimana da svincolato. I grifoni più incisivi nella ripresa, con un buon Chichizola che blinda la porta. Il Perugia con questo pareggio sale a 26 punti e continua a sentire il profumo dei play-off; domenica 19 dicembre i biancorossi disputeranno allo stadio Curi il derby contro la Ternana (calcio di inizio ore 16,15). Mentre il Parma, galleggia in bassa classifica con 20 punti (+ 4 sopra la zona play-out), e domenica 19 dicembre affronterà in trasferta l’Alessandria all ore 14.

La gara – Partita spigolosa giocata a buon ritmo dalle due squadre. I ducali partono in attacco e trovano il vantaggio al 11′: Tutino serve Rispoli che piazza un tiro-cross in area biancorossa sul quale si getta Inglese che spinge la palla oltre le spalle di Chichizola. Pronta la risposta del Perugia che, dopo quattro giri di lancette, sfiora il gol con una girata di De Luca innescato da Matos. La formazione di Iachini esegue un buon palleggio e insiste per chiudere il match. Al 28′ i gialloblù si vedono annullato un gol di Inglese per fuorigioco. Prima del rientro negli spogliatoi è bravo Chichizola a bloccare un tiro di Delprato. In apertura di secondo tempo la squadra di mister Alvini agguanta il pareggio. Al 48′ Sgarbi su calcio d’angolo battuto da Burrai batte Buffon. Il Parma tenta la reazione immediata con Vazquez che serve Inglese murato dalla difesa del Grifo. Al minuto 70 brivido per la formazione di casa: punizione battuta di destro da Burrai, la barriera devia la palla che inganna Buffon (forse abbagliato dal sole) e finisce a fil di palo. Dieci minuti il portiere biancorosso è chiamato ai super straordinari su Vazquez e Correia. Nei quattro minuti di recupero viene espulso Iachini. Al triplice fischio di Santoro il risultato recita: Parma-Perugia 1-1

PARMA (3-5-2): Buffon – Osorio, Danilo, Cobbaut – Rispoli (31′ st Man), Sohm, Schiattarella (19′ st Juric), Vazquez, Delprato (31′ st Correia) – Tutino (13′ st Benedyczak), Inglese. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Juric, Zagaritis, Busi, Traoré, Bonny, Circati, Ankrah. All. Inchini

PERUGIA (3-5-2): Chichizola – Sgarbi (38′ st Zanandrea), Curado (27′ st Rosi), Dell’Orco – Falzerano, Segre (1′ st Ferrarini), Burrai, Kouan, Lisi (27′ st Vanbaleghem) – Matos (45′ st Murano), De Luca. A disposizione: Fulignati, Moro, Righetti, Gyabuaa, Sounas, Manneh, Bianchimano. All. Alvini

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina (Niccolò Pagliardini di Arezzo – Paolo Laudato di Taranto) IV° ufficiale: Mario Saia di Palermo VAR: Daniele Chiffi di Padova AVAR: Daniele Bindoni di Venezia

RETI: 11′ pt Inglese, 2′ st Sgarbi

Ammoniti: Segre (Pe), Sohm (Pa), Sgarbi (Pe), Burrai (Pe), Delprato (Pa), Danilo (Pa), Curado (Pe)

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 4935 spettatori di cui 389 tifosi biancorossi. Espulso al 47′ st il tecnico Iachini per proteste. Calci d’angolo 2-3 per il Perugia. Recupero: pt 0′ , st 4′