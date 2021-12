Serie B Parma-Perugia, Alvini: “Andiamo al Tardini per fare la nostra partita e mettere in campo i nostri punti di forza”

“Guardiamo avanti, ho fiducia nei giocatori che ho a disposizione. Abbiamo qualche assenza, ma chi scenderà in campo darà il massimo. Valuteremo fino a domani chi sarà nella migliore condizione per giocare. Mi fido ciecamente dei miei giocatori. Mi aspetto una partita aperta, in uno stadio importante, e noi abbiamo grande rispetto e considerazione per l’avversario. Andiamo al Tardini per fare la nostra partita e mettere in campo quello che sono i nostri punti di forza”. L’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, in conferenza stampa questa mattina ha evidenziato gli aspetti più importante del match che i Grifoni affronteranno per la 17^ giornata del campionato di serie B domenica 12 dicembre alle ore 14. “Il Parma da quando è arrivato Iachini è già cambiato – ha affermato il tecnico biancorosso -, è cambiato nell’atteggiamento di stare in campo, di attaccare e difendere. Il Parma ha avuto delle difficoltà nel percorso iniziale di adattamento alla categoria, poiché sono richieste determinate caratteristiche. Noi domani dobbiamo andare in campo con le idee chiare”. Il portiere dei Ducali, Gianluigi Buffon, affronta per la prima volta il Perugia in Serie B, ha affrontato gli umbri 13 volte in Serie A (7V, 2N, 4P). A chi gli ha chiesto se la mente dei giocatori è già al derby con la Ternana della prossima settimana, ha così replicato: “La squadra si è preparata esclusivamente per la partita di domani”.

Il tecnico di Fucecchio ha poi analizzato la condizione generale della squadra: “Ci sono squadre costruite per obiettivi importanti, ma a me interessa solo quello che faremo noi domani in campo. La cosa importante è l’atteggiamento, ci vuole grandissimo impegno ogni giorno con l’allenamento. In questa squadra tutti hanno voglia di migliorarsi”. Il Perugia vanta la seconda miglior difesa del campionato (14 reti incassate, solo il Pisa con 12 ha fatto meglio): per gli umbri otto clean sheets in questa Serie B, più di qualsiasi altra squadra. Il Grifo è una delle due sole squadre (con l’Alessandria) di questa cadetteria a non aver ancora realizzato un gol da fuori area: 17 gol su 17 da dentro l’area. Verrà realizzato domani?

Probabile formazione Perugia

Perugia (3-5-2): Chichizola – Sgarbi, Curado e Dell’Orco – Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi – De Luca, Matos