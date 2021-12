Serie B, Perugia-Ternana 1-1: al gol di Kouan risponde Pettinari

Derby giocato ad alti ritmi e ad alto tasso agonistico quello disputato allo stadio Curi tra Perugia e Ternana. Stadio gremito entro i limiti consentiti e splendida cornice coreografica offerta da entrambe le tifoserie. Il derby umbro della 18^ giornata del Campionato di Serie B si chiude in perfetta parità con il risultato di 1 a 1. È la squadra di mister Alvini ha sbloccare il match nella prima frazione di gioco con Kouan. E la Ternana agguanta il pareggio con una fiammata al rientro dagli spogliatoi con Pettinari. Con questo pareggio il Grifo sale a 27 punti in classifica e per la 19^ giornata affronterà in trasferta il Monza il 26 dicembre alle ore 15 (salvo altre indicazioni). Mentre le Fere passano a 23 punti, e nel giorno di Santo Stefano giocheranno in casa contro l’Ascoli alle ore 18.

Perugia-Ternana, un tempo a testa

La partita si annuncia subito effervescente. Giornata soleggiata allo stadio Curi, con temperatura iniziale sui 8°C. La Ternana si affaccia in attacco al 6′ con Pettinari, il suo colpo di testa finisce a lato di poco. Dopo pochi minuti arriva la risposta del Perugia: Matos viene atterrato in area da Capuano. Guida fischia il penalty, convalidato dal check del Var. Sul dischetto De Luca si fa ipnotizzare da Iannarilli, che respinge con I piedi il tiro centrale dell’attaccante biancorosso. È la squadra di mister Alvini a giocare il pallone e pressare la linea difensiva degli ospiti. Quindi alla mezz’ora di gioco arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con zuccata di Kouan su corner battuto da Burrai. Lucarelli decide di utilizzare le doti fisiche dei difensori Diakité e Sorensen. E proprio Diakité sfiora il pareggio al tramonto del primo tempo. Al ritorno degli spogliatoi la Ternana parte fortissimo e ritorna in partita con il gol di Pettinari su assist di Falletti. Si perde il conto dei contrasti a centrocampo, e la partita resta viva giocata con intensità. Al 61′ è bravo Iannarilli a disinnescare un’azione potenzialmente pericolosa di De Luca. In pieno recupero vibranti proteste per un presunto tocco di mano di Vanbaleghem in area biancorossa su tiro di Sorensen. Ma al triplice fischio di Guida il risultato resta sulla perfetta parità: Perugia-Ternana 1-1.

Perugia-Ternana 1-1

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco (Cap.); Falzerano (43′ st Vanbaleghem), Segre, Burrai (23′ st Ferrarini), Kouan (35′ st Santoro), Lisi (35′ st Rosi); Matos (43′ st Murano), De Luca. A disp.: Fulignati, Righetti, Gybauaa, Angella, Murano, Sounas, Murgia, Zanandrea. All.: Massimiliano Alvini

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; S. Diakité, Sørensen, Capuano (1′ st Palumbo); Defendi (Cap.), Proietti, Agazzi (1′ st Partipilo), Martella (12′ st Ghiringhelli); Falletti (43′ st Koutsoupias); Pettinari, Donnarumma (26′ st Capone). A disp.: Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Peralta, Salzano, Nesta, Boben. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Assistenti: Ciro Carbone (Napoli), Giorgio Peretti (Verona)

IV Ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

VAR: Ivano Pezzuto (Lecce), AVAR Domenico Rocca (Catanzaro)

Marcatori: 30′ pt Kouan (P.), 2′ st Pettinari (T.)

Ammoniti: Capuano, Pettinari, Sørensen, Palumbo (T.), Burrai, Sgarbi (P.)

Note: presenti 7556 spettatori. Al 14′ del pt Iannarilli ha parato un rigore calciato da De Luca. Recuperi: pt 2′, st 4′