Serie B, Perugia-Ternana: le probabili formazioni del Grifo e delle Fere

Domani allo stadio Curi alle 16,15 fischio d’inizio per il derby numero 47 tra Perugia e Ternana. Negli incontri disputati dal 1946 ad oggi i biancorossi hanno vinto 22 volte, mentre i rossoverdi contano 9 vittorie e i pareggi sono 16. Le Fere hanno vinto il primo derby (1-0, disputato nell’ottobre 1946). Attualmente, i Grifoni occupano l’ottavo posto in classifica con 26 punti (zona playoff) e sono la squadra che è andata in gol con più difensori (cinque) in questo campionato: Lisi, Rosi, Curado, Zanandrea e Sgarbi.

Perugia: in attacco il duo Matos-De Luca

Per i grifoni sono ancora indisponibili Carretta e Ghion. Mentre la condizione del capitano Angella verrà valutata nella giornata di oggi. Mister Alvini dovrebbe puntare al consolidato 3-5-2 con la coppia di attacco composta da De Luca e Matos.

Ternana: Donnarumma o Pettinari?

Per la Ternana dovrebbero essere assenti: Agazzi e Celli (infortunatosi durante la partita di Coppa Italia contro il Venezia). Sembrano aver recuperato invece Falletti e Defendi, ma Palumbo resta in dubbio. Mister Lucarelli dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 con l’alternativa in attacco tra Donnarumma o Pettinari.

Perugia-Ternana: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che scenderanno domani in campo allo stadio Curi per la 18a giornata del campionato di Serie B

Perugia (3-5-2): Chichizola – Sgarbi, Curado, Dell’Orco – Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi – Matos, De Luca

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli – Martella, Capuano, Sorensen, S. Diakité – Proietti, Koutsoupias – Furlan, Falletti, Peralta – Donnarumma