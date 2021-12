Serie B, Perugia-Vicenza 1-0, Alvini: “È stato un buon Perugia”

“Era importante vincere, in questa serata particolare, anche per Alberto. Abbiamo dato un sorriso a tutti i tifosi del Grifo. Mi piacerebbe ancora più pubblico allo stadio, speriamo di portarne di più”, ha affermato il tecnico del Perugia, Massimiliano Alvini, al termine della partita allo stadio Curi contro il Vicenza. I grifoni hanno vinto il match contro la squadra di mister Brocchi grazie a un gol di De Luca in apertura di secondo tempo. “Nel primo tempo ha fatto meglio il Vicenza, poi siamo venuti fuori – ha sottolineato Alvini -. Venti minuti del secondo tempo sono stati bellissimi. Questa sera è stato un buon Perugia”. Il tecnico biancorosso ha poi analizzato il quadro tattico, di una partita che ha avuto più letture: “In queste ultime partite siamo più verticali, ma ci sono partite che richiedono più possesso. Il modulo 3-5-2 ci ha dato equilibrio. In questa partita abbiamo difeso 4-4-2 a uomo puro. Durante il match ho dialogato con Burrai perché lui è il riferimento e tramite in campo per sistemare la squadra dal punto di vista tattico”. “Oggi conta chi ha più voglia di vincere in quella determinata partita – ha evidenziato -. Noi ci crediamo e stiamo lavorando. Possiamo migliorare la qualità del gesto tecnico per chiudere le partite. Tutti i giocatori di questa squadra vestono la maglia con passione”. Per la 17^ giornata del campionato di Serie B il Perugia affronterà in trasferta il Parma domenica 12 dicembre alle 14,00. “Ora ci alleniamo, pensiamo partita dopo partita. Andare al Tardini è tanta roba. E non vedo l’ora di giocare il derby”.

“Abbiamo fatto una grande partita, volevamo vincere in casa – ha ribadito De Luca -. Dedichiamo la vittoria ad Alberto e ai tifosi. Ci tenevo a segnare sotto la curva Nord. Lavoriamo molto nell’ultimo passaggio, ed è un aspetto che dobbiamo migliorare. Siamo un gruppo sano che ha ambizioni forti”.

Il pagellone dei Grifoni

Chichizola 7 – Sgarbi 6, Curado 6, Dell’Orco 6 – Falzerano 6,5 (Ghion 6), Segre 6, Burrai 6,5, Kouan 5,5 (Ferrarini 6,5), Lisi 6 (Righetti 6) – Matos 6 (Murano sv), De Luca 7,5 (Vanbaleghem 6). All. Alvini 7