Serie B, Perugia-Vicenza 1-0: decide il match un gol di De Luca nel secondo tempo

Il Perugia vince allo stadio Curi l’anticipo della 16^ giornata del campionato di Serie B contro il Vicenza. Decide il match un gol di De Luca in apertura di secondo tempo. Grazie a questa vittoria la squadra di mister Alvini sale a 25 punti (insieme a Benevento, Monza ed Ascoli) e si colloca in zona play-off, mentre i veneti restano a quota 7 punti. “È una vittoria significativa – sottolinea l’allenatore dei Grifoni nel post gara -. Uno dei Perugia più belli in casa. Secondo tempo mostruoso. Grande merito ai giocatori per questo risultato”.

Primo tempo – In apertura di match viene osservato un minuto di silenzio in onore dello storico magazziniere del Perugia, Alberto Tomassini. I veneti hanno nei primi minuti una doppia occasione per passare in vantaggio prima con Zonta (6′) e poi con Giacomelli (12′). Gli umbri (in maglia rossa con patch “Pablito” celebrativa di Paolo Rossi) si propongono in attacco con De Luca in due chiacchiere occasioni: un tiro fuori di poco e un gol annullato. Al minuto 17 Giacomelli per i veneti di destro non inquadra la porta difesa da Chichizola. E quando sta per scoccare la mezz’ora di gioco nuovo squillo degli umbri con Falzerano che scarta Crecco e calcia debolmente in porta. La prima frazione si chiude con il risultato di parità: 0-0.

Secondo tempo – mister Alvini al rientro dagli spogliatoi decide di inserire Ferrarini al posto di Kouan. Dopo solo 4′ arriva il gol del vantaggio biancorosso con De Luca sugli sviluppi di un corner calciato da Burrai. Anche in questa situazione la rete viene annullata per una presunta posizione di fuorigioco di Ferrarini, ma il Var convalida il gol. I grifoni inseriscono il turbo e cercano di chiudere la partita, e Grandi è chiamato agli straordinari sulla coppia di attacco Matos-De Luca. Brocchi alla ricerca del pareggio getta nella mischia Pontisso, che si rende subito pericoloso dalla distanza. Il Perugia resiste agli attacchi dei veneti e Chichizola rimane attento e reattivo fino alla fine.

Per la 17^ giornata del campionato di Serie B il Perugia affronterà in trasferta il Parma domenica 12 dicembre alle ore 14. “Questa sera abbiamo sbagliato troppo nella rifinitura del passaggio. Dobbiamo migliorare nel gesto tecnico – osserva Alvini al termine della partita di oggi -. Rosi e Carretta sono rientrati, siamo concentrati che vogliamo fare. Questa squadra non ha mai sbagliato nell’atteggiamento”

Perugia-Vicenza 1-0

PERUGIA (3-5-2) Chichizola – Sgarbi, Curado, Dell’Orco – Falzerano (54′ Ghion), Segre, Burrai, Kouan (46′ Ferrarini), Lisi (54′ Righetti) – Matos (89′ Murano), De Luca (75′ Vanbaleghem). All. Alvini

VICENZA (4-2-3-1): Grandi – Bruscagin (63′ Pontisso), Brosco, Ierardi, Crecco (80′ Calderoni) – Zonta (80′ Alessio), Ranocchia – Di Pardo (86′ Padella), Proia, Giacomelli – Dalmonte. All. Brocchi

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (D. Imperiale e F. Fiore) IV° uomo Rutella di Enna VAR F. Fourneau di Roma 1 AVAR Fabio Schirru di Nichelino

Reti: 49′ De Luca

Ammoniti Falzerano (P), Ierardi (V), Kouan (P), De Luca (P)

Note: serata fredda. Presenti 3114 spettatori.

Recuperi: 0′ pt ; 5′ st

Calci d’angolo: 4-3 per il Perugia